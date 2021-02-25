ДТЭК Ахметова вывел энергоблоки ТЭС из аварийного ремонта после отступления холодов

Большинство находившихся в аварийном ремонте энергоблоков генерирующих компаний ТЭС вышли из ремонта и находятся в резерве.

Об этом свидетельствуют данные оператора объединенной энергосистемы НЭК "Укрэнерго".

Так, по состоянию на 16:00 в аварийном ремонте продолжают находиться три блока на Криворожской ТЭС энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова и один блок на Славянской ТЭС "Донбассэнерго". При этом сейчас 24 блока ТЭС находятся в резерве, в том числе 14 блоков ТЭС ДТЭК. Для сравнения, по состоянию на 19 февраля в аварийный ремонт были выведены 10 энергоблоков ТЭС, в том числе 9 блоков на станциях ДТЭК.

В то же время общие запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ Украины с 22 февраля начали увеличиваться впервые после начале сентября 2020 года, отмечает отраслевое издание ExPro.

По данным Минэнерго, общий объем топлива с 22 по 24 февраля увеличился с 407,3 до 443,5 тыс тонн.

В частности, запасы газового угля на складах ТЭС с 22 по 24 февраля выросли с 190,4 до 219,9 тыс. тонн, при этом запасы антрацита продолжают оставаться на уровне 110-113 тыс. тонн.

Вместе с тем, запасы антрацита на складах ТЭЦ с 22 по 24 февраля выросла с 88,1 до 93,7 тыс. тонн, также увеличились запасы газового угля – с 18,1 тыс. до 20,1 тыс. тонн.

По состоянию на 24 февраля, наибольшие запасы угля продолжают оставаться на двух станциях –Славянской (64,8 тыс тонн газового угля на 32 дней работы) и Луганской (62,8 тыс. тонн антрацита на 14 дней работы). На всех остальных станциях запасы угля составляют 1,7-30 тыс. тонн на период от 1 до 7 дней работы.

Как сообщалось, по данным Госэнергонадзора, основной причиной аварийны остановок энергоблоков в начале февраля стали нарушения в действиях персонала.

Так, по результатам расследований 75 технологических нарушений на энергоблоках ТЭС ГК определены организационные причины возникновения этих нарушений. Наибольшее количество отказов произошло из-за ошибочных действий руководящего персонала (24 отказа), также значительную часть отказов вызваны дефектами ремонта и ошибочными действиями ремонтного персонала (21 отказ), вина персонала служб, лабораторий, цехов, отделов (17 отказов), влияние посторонних лиц и организаций (7 отказов) и 6 других отказов (дефекты).

Напомним, в феврале генкомании ТЭС столкнулись с нехваткой угля на складах. Из-за этого энергоблоки станций государственного "Центрэнерго" (Трипольская ТЭС и Змиевская ТЭС) работлина резервном топливе (газ), тогда как ДТЭК Рината Ахметова заявляли, что работа ТЭС с использованием газа не выгодна.