ЕБРР выделит "Кернелу" Веревского кредит на $80 миллионов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) решил участвовать вкладом до $80 млн в синдицированной возобновляемой кредитной линии на общую сумму до $300 млн компании "Кернел" для финансирования ее потребностей в оборотном капитале.

Соответствующий проект совет директоров банка одобрил 25 февраля, передает Интерфакс-Украина.

Средства ЕБРР будут направлены на финансирование оборотного капитала для закупки, хранения, переработки, транспортировки сельскохозяйственных товаров и его экспорта в сложных условиях продолжающейся пандемии COVID-19, отмечается в сообщении финучреждения.

Как сообщалось, "Кернел" завершил 2020 финансовый год (ФГ, июль-2019 - июнь-2020) с чистой прибылью $123 млн, что на 31% меньше, чем в 2019 ФГ. Его выручка выросла на 4% – до $4,11 млрд, EBITDA – на 28%, до $443 млн. Чистый долг компании по итогам 2020 ФГ вырос на 41% – до $980 млн.

"Кернел" - крупный производитель и экспортер подсолнечного масла, работающий в производстве, экспорте и внутренних продажах подсолнечного масла, растениеводстве, экспорте зерновых культур, предоставлению услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и в портовых терминалах.

Крупнейшим совладельцем "Кернела" через Namsen Ltd является Андрей Веревский с долей 39,97%. Cascade Investment Fund (Каймановы острова), бенефициаром которой выступает экс-депутат парламента Украины Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".