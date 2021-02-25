Госдолг вырос за месяц еще на 6 миллиардов, – Минфин

По состоянию на конец января 2021 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины составил 2 558,22 млрд грн или $90,74 млрд, увеличившись за месяц на 6,34 млрд грн или на $0,49 млрд в долларовом эквиваленте.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

В том числе государственный и гарантированный государством внешний долг составил 1 506,52 млрд грн (58,89% от общей суммы) или $53,44 млрд, государственный и гарантированный государством внутренний долг – 1 051,70 млрд грн (41,11%) или $37,3 млрд.

Доля государственного долга в гривне по состоянию на конец января 2021 года составила 38,9%, что больше на 0,7 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем.

Как отмечается в сообщении, в январе 2021 года Минфин провел 4 аукциона по размещению ОВГЗ, что позволило привлечь 37,5 млрд грн в государственный бюджет.

В то же время платежи по погашению государственного долга в январе 2021 года составили 23,6 млрд грн, а платежи по обслуживанию – 5,7 млрд грн.

Как сообщалось, по состоянию на 31 декабря 2020 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2 551,9 млрд грн или $90,26 млрд, увеличившись за месяц на 153,7 млрд грн или на $6,02 млрд.

В целом за 2020 год совокупный госдолг Украины вырос на 6,98% в долларовом эквиваленте и на 19,16% в гривневом.