Зеленский назначил послом Украины в США экс-министра финансов Маркарову

Президент Владимир Зеленский подписал указ № 75/2021 о назначении Оксаны Маркаровой чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенных Штатах Америки.

Поздравляя Маркарову с назначением, Зеленский отметил, что ее кандидатура имеет три ключевых преимущества: патриотизм, высокий профессиональный уровень и очень позитивное восприятие в США, сообщает пресс-служба главы государства.

"Убежден, что эти три фактора являются формулой успеха для укрепления стратегического партнерства Украины и США", – сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Маркаровой необходимо сосредоточиться в первую очередь на налаживании эффективного диалога с администрацией нового президента США Джо Байдена. Также необходимо активно работать с Конгрессом США, поддерживать постоянный диалог с законодателями и укреплять двухпартийную поддержку Украины.

Зеленский акцентировал внимание на важности привлечения США к процессу урегулирования на Донбассе, а также к усилиям по деоккупации Крыма.

Отдельное внимание президент уделил необходимости усиления санкций США против России, в частности, в отношении проекта "Северный поток-2".

Принципиально важна и поддержка Вашингтоном евроатлантического курса Украины, прежде всего в вопросе принятия решения НАТО о предоставлении Украине ПДЧ.

"Также я уверен, что Оксана Маркарова покажет пример в развитии экономической дипломатии: в привлечении прямых иностранных инвестиций в Украину, в продвижении украинского экспорта и отстаивании интересов украинского бизнеса, что является особенно важным вопросом для всех наших дипломатических представителей и чего я от них требую", – сказал президент.

Оксана Маркарова занимала должность министра финансов с ноября 2018 года до 4 марта 2020 года.

До этого Маркарова с апреля 2016 года занимала пост первого заместителя министра финансов. В марте 2015 - апреле 2016 года она занимала должность заместителя министра - руководителя аппарата Министерства финансов при Наталье Яресько.

До прихода на госслужбу 12 лет возглавляла Инвестиционную группу ITT в качестве председателя правления - президента АО "ИК IТТ-Инвест".