Мировой выпуск стали в январе вырос на 4,8%, – WSA

Производство стали в 64 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в январе 2021 года увеличилось на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 162,9 млн тонн.

Об этом говорится в сообщении организации.

Россия в прошлом месяце, согласно предварительным данным ассоциации, нарастила производство стали на 6,5% в годовом выражении, до 6,7 млн тонн, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Украина по итогам работы металлургических предприятий в декабре 2020 года из-за низкой сопоставимой базы увеличила производство стали на 22,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 1,91 млн тонн (в декабре 2019 года – 1,56 млн тонн), переместившись с 13 на 12 место в рейтинге 64 стран-основных мировых производителей.

Согласно данным Всемирной ассоциациеи производителей стали, по итогам 2020 года Украина заняла в рейтинге 11 место.