СБУ обнаружила схему покупки списанных деталей для самолетов под видом новых. ФОТО
Как сообщает пресс-центр СБУ, в ходе расследования установлено, что по указанию руководства подчиненные систематически списывали пригодное к эксплуатации военное имущество, в частности, авиационные запчасти самолетов, находившихся на госпредприятии.
"Чиновники действовали через подконтрольные коммерческие структуры. Подрядчики фиктивно ремонтировали детали, а списанные запчасти путем изменения аутентичных серийных номеров "превращали" в новые. Руководство завода в полном объеме оплачивало "ремонт", а также за счет госпредприятия закупало списанные запчасти как новые по завышенным ценам. Полученные средства присваивали организаторы и исполнители", – сказано в сообщении.
По данным следствия, для прикрытия сделки должностные лица подделывали документацию о списании, закупке и якобы проведенных регламентных работах по ремонту авиадеталей.
По оценке СБУ, чиновники перечислили за некачественную продукцию более 100 млн грн государственных средств.
Правоохранители провели обыски в помещениях завода, офисах подконтрольных фирм, а также по месту жительства фигурантов. Во время следственных действий изъята финансовая документация, подтверждающая противоправную деятельность и большая сумма наличных в валюте.
В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса устанавливаются убытки, нанесенные государственному бюджету, продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности, отмечается в сообщении.