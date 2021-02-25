В Украине созданы все необходимые условия для инвестиций из ОАЭ, – Ермак

Украина рассчитывает на увеличение присутствия компаний из Объединенных Арабских Эмиратов в Украине.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в ходе онлайн-заседания украинско-эмиратского координационного совета в формате видеоконференции.

"Мы в целом рассчитываем на рост присутствия эмиратских компаний в Украине. Считаем, что имеем для этого все необходимые условия: государственные гарантии для крупных инвесторов, прозрачное законодательство, крупные предприятия, готовые к приватизации", – отметил Ермак.

По его словам, речь идет, в частности, о привлечении инвестиций из ОАЭ в морские и речные порты, автомобильные и железные дороги, авиационную отрасль. Он также заверил, что Украина готова и в дальнейшем быть гарантом продовольственной безопасности Эмиратов.

Глава эмиратской части Украинско-эмиратского координационного совета Марьям Аль Мугаири также отметила оперативное начало работы Совета после визита президента Украины в ОАЭ и пожелала всем успешной и плодотворной работы.

"Сегодняшнее обсуждение дает возможность начать новый этап сотрудничества между нашими странами. Это дает нам прекрасные возможности для дальнейшего расширения отношений. Усиление наших отношений основано на желании лидеров наших стран поддерживать социальную сплоченность и благосостояние народов наших государств. Наша цель состоит в том, чтобы в 10 раз увеличить уровень торговли между нашими странами, которая не будет связана с нефтью, – с $806 млн до $8 млрд", – сказала Аль Мугаири и отметила, что дорожная карта достижения этой цели рассчитана на пять лет.

Среди направлений для инвестиций, которые представляют интерес для ОАЭ, Аль Мугаири назвала энергетику, потребительские товары, автомобильную и пищевую промышленность.

"Мы должны вместе работать для того, чтобы раскрыть все потенциальные возможности нашего сотрудничества", – резюмировала глава эмиратской части Совета.