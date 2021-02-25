Ведущий производитель электроники Apple начнет выпускать электромобили

Тайваньская Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn Technology), крупнейший в мире производитель электроники по контрактам и поставщик Apple, подписал меморандум о взаимопонимании с американским стартапом Fisker Inc., специализирующимся на производстве электромобилей.

Как сообщается в совместном пресс-релизе компаний, Foxconn планирует выпускать более 250 тыс. электромобилей в год для Fisker, передает Интерфакс-Украина.

Начало производства ожидается в четвертом квартале 2023 года. Компании еще не определили, где будут выпускаться автомобили, сообщил глава Fisker Хенрик Фискер, отметив, что изначально производство может базироваться в США, где у Foxconn уже есть завод в штате Висконсин.

Акции Fisker подскочили на этой новости с $16,28 до $24,8 за штуку, по состоянию на 19:30 четверга их стоимость скорректировалась до около $22.

Компания стала публичной в октябре прошлого года в результате слияния со специализированной компанией по слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC), связанной с инвестиционной Apollo Global Management Inc.

Fisker была основана в 2016 году Хенриком Фискером, который ранее работал на Bayerische Motoren Werke AG (BMW) и Aston Martin. В отличие от других стартапов из автомобильной отрасли, которые имеют или строят собственные заводы, Fisker полагается на подрядчиков.

Выпуск первой модели Fisker – кроссовера класса "люкс" Ocean – запланирован на конец 2022 года. Его производством занимается Magna International Inc.

Электромобиль, который должен быть выпущен совместно с Foxconn, станет второй моделью Fisker. Целевыми рынками компаний является Северная Америка, Европа, Китай и Индия.

Foxconn, собирающая смартфоны iPhone для Apple Inc., пытается диверсифицировать свой бизнес. Fisker – первая компания, для которой Foxconn планирует производить автомобили, а также первый американский партнер в отрасли.