IKEA ввела плату при самовывозе товаров в Украине

Компания IKEA, 1 февраля 2021 года открывшая свой первый магазин в Украине, внесла существенные изменения в политику выдачи заказов из собственных пунктов выдачи - еще недавно бесплатная доставка товаров для самостоятельного вывоза стала платной.

Заметить объявления эти изменения на сайте украинского онлайн-магазина IKEA практически невозможно. То есть, по сути, введя плату за доставку до собственных пунктов выдачи товаров, IKEA сделала этот самый самовывоз платным, передает ITC.ua.

Так, стоимость доставки в пункты выдачи:

заказ до 30 кг - 39 грн,

заказ более 30 кг - 59 грн.

Стоимость доставки в почтоматы также составляет 39 грн. Услуга "Комплектование заказа" предоставляется только для онлайн-покупок. Заказ будет находиться в почтомате или пункте выдачи в течение трех дней, после чего он будет возвращен на склад.