Итоги недели: Дело для банкиров Коломойского, труба Медведчука и новый глава "Центрэнерго"

Главные новости экономики за неделю 22 - 26 февраля.

ФИНАНСЫ

МВФ ждет предложений от Украины для продолжения переговоров

МВФ подтвердил наличие ряда ряда нерешенных вопросов по итогам свое миссии в Украину и ожидает предложений от украинской стороны для продолжения переговоров, заявил спикер Фонда Джерри Райс. Миссия МВФ завершила работу в Украине 13 февраля без конкретных договоренностей.

К программе льготной ипотеки под 7% присоединились первые семь банков

Первые семь банков подписали соглашения с Фондом развития предпринимательства в рамках программы "Доступная ипотека 7%", это – государственные "Приватбанк", "Укргазбанк" и "Ощадбанк", а также коммерческие "Глобус", "Мегабанк", "ОТП Банк" и "Кредобанк". Ожидается, что программа начнет работать в марте.

Минфин продолжил снижать ставки по облигациям внутреннего займа

Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) привлекло 10,54 млрд грн, вновь снизив ставки по большинству выпусков гривневых ценных бумаг. На фоне снижения ставок приток средств нерезидентов в покупку ОВГЗ приостановился.

Дефицит госбюджета в январе составил 5,7 миллиарда, – Казначейство

Доходы госбюджета в январе составили 66,2 млрд грн, в том числе по общему фонду – 57,6 млрд грн при плане в 54 млрд грн, сообщили в Госказначействе. В то же время расходы составили 71,5 млрд грн, в том числе по общему фонду – 68,3 млрд грн при плане в 80,8 млрд грн.

Госдолг вырос за месяц еще на 6 миллиардов, – Минфин

По состоянию на конец января 2021 года совокупный государственный и гарантированный долг Украины составил 2 558,22 млрд грн или $90,74 млрд, увеличившись за месяц на 6,34 млрд грн или на $0,49 млрд в долларовом эквиваленте, сообщил Минфин.

Объем денежных переводов внутри Украины вырос за год на 24%, – НБУ

За 2020 год с использованием систем перевода средств внутри Украины было переведено 255,2 млрд грн ($9,48 млрд), что превышает показатель 2019 года на 23,6%, сообщили в НБУ. Лидерами рынка остаются платежные системы почтовых операторов "Новая почта" и "Укрпошта".

Исполнители получили доступ к данным о банковских счетах физлиц-должников

Банки по требованию исполнителей будут предоставлять информацию о счетах должников и остатках средств на них. Как сообщили в Минюсте, соответствующие изменения в Правила раскрытия банковской тайны вступили в силу 16 февраля.

МАКРОЭКОНОМИКА

Промышленное производство в январе возобновило падение

Промпроизводство в январе 2021 года, на который пришелся ужесточенный карантин, снизилось на 4% в годичном измерении, а по отношению к предыдущему месяцу падение составило 16,1%, сообщил Госстат. При этом в декабре прошлого года впервые с мая 2019 года был зафиксирован его рост.

Капитальные инвестиции за год упали на 38%

Капитальные инвестиции в 2020 году сократились на 38,2%, тогда как в 2018-2019 годах они выросли соответственно на 16,4% и 15,5% год к году, сообщил Госстат. В целом за минувший год было освоено 419,84 млрд грн капитальных инвестиций, тогда как в 2019 году – 584,4 млрд грн.

ВЛАСТЬ

Зеленский назначил главой Нацкомиссии по ценным бумагам советника Ермака

Президент назначил Руслана Магомедова главой Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Магомедов некогда был известен как директор компании "Аструм Капитал", а в последнее время работает советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

Рада отменила ограничение полномочий и.о. министра по требованию Зеленского

Верховная Рада внесла предложенные президентом поправки в закон о конкурсах на должности госслужбы, отменив ограничения полномочий и.о. министров. Речь в первую очередь идет о главе Минэнерго Юрие Витренко, которого Рада дважды отказалась утвердить на должности.

Зеленский подписал закон о снижении НДС на сырье для агрохолдингов

Закон предусматривает снижение ставки НДС с 20% до 14% по операциям по поставке и ввозу на территорию Украины некоторых видов сельскохозяйственной продукции, большинство из которых подлежит переработке.

Подробнее о выгодоприобретателях и последствиях принятия закона читайте в материале БизнесЦензор: До чого призведе чергова аграрна пільга – зниження ПДВ до 14%

Кабмин принял решение о повышении пенсий на 11% с марта

Кабинет министров принял постановление о проведении индексации пенсий с 1 марта на 11%. Согласно расчетам Минсоцполитики, индексация коснется 8 млн человек, размер пенсий повысится в среднем на 308 гривен.

Кабмин вновь сменил главу Госархстройинспекции после обысков

Кабинет министров назначил новым и.о. главы Госархстройинспекции руководителя ее луганского управления Сергея Галицына вместо Ирины Король. Как и в октябре 2020 года, смена главы ГАСИ произошла после обысков у руководства из-за махинаций с выдачей разрешений на строительство.

Агентство по управлению Зоной отчуждения возглавил экс-глава "Укргаздобычи"

Кабинет министров назначил Сергея Костюка председателем Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения. Костюк в 2014 году возглавлял "Укргаздобычу" и был задержан СБУ по обвинению в коррупции, но суды его оправдали.

Зеленский назначил послом Украины в США экс-министра финансов Маркарову

Президент Владимир Зеленский назначил послом Украины в Соединенных Штатах Америки Оксану Маркарову. Она занимала должность министра финансов с ноября 2018 года до 4 марта 2020 года, когда была отправлена в отставку вместе с правительством Алексея Гончарука.

Госгеокадастр и Госрыбагентство переподчинили Минагрополитики

Кабмин передал в подчинение восстановленному Министерству аграрной политики Госрыбагентство и Госгеокадастр, которым до назначения министром руководил бывший уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко.

Суд обязал заблокировать доступ к 426 сайтам на основании письма МВД, но там передумали

НКРСИ обязала провайдеров заблокировать доступ к 426 сайтам на основании решения райсуда и письма Нацполиции. В списке оказалось российское агентство РБК, издания From-ua, Vlasti.net, Схіd.info, а также платформа "Живой Журнал". Часть ресурсов была заблокирована, но затем МВД решило отозвать письмо.

В Офисе президента анонсировали начало строительства лыжного курорта вместе с окружением Каськива

Строительство горнолыжного курорта "Боржава" в Закарпатской области начнется в 2021 году, заявил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко. Среди инициаторов проекта – менеджеры Владислава Каськива, который курировал проект лыжного курорта при Викторе Януковиче.

СБУ объяснила введение санкций против владельца сети "Спортмастер"

Санкции в отношении компании Sportmaster Operations Pte. Ltd. (Сингапур), которой принадлежит ООО "Спортмастер-Украина", введены на основании информации о работе сети в оккупированном Крыму, пояснили в СБУ. Однако магазины сети в Украине продолжают работать в обычном режиме.

ЭНЕРГЕТИКА

Фонд госимущества полностью сменил руководство "Центрэнерго"

Фонд госимущества назначил и.о. гендиректора ПАО "Центрэнерго" Юрия Власенко вместо Александра Корчинского, а также полностью обновил состав дирекции, назначив новых топ-менеджеров вместо "понятных" Игорю Коломойскому, который фактически контролировал госкомпанию.

Суд арестовал нефтепродуктопровод окружения Медведчука

Суд арестовал часть нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", которым управляла компания "Прикарпатзападтранс", связанная с окружением Виктора Медведчука. Имущество этой компании, включая дизтопливо в трубопроводе, передано на хранение государственной "Укртранснафте".

Три европейских партнера "Газпрома" завершили финансирование "Северного потока-2"

Германская Wintershall-Dea, австрийская OMV и британо-нидерландская Shell сообщили о завершении финансирования трубопровода "Северный поток-2", вложив в его строительство примерно по 730 млн евро, хотя изначально речь шла о 950 млн евро. Компании заявляют, что это не связано с угрозой санций США.

Компании Фирташа пытаются уклониться от уплаты долгов за газ на 23 миллиарда, – "Нафтогаз"

"Газсбыты" из группы Дмитрия Фирташа могут перевести свои активы на недавно созданные новые юрлица с похожими названиями, с целью уклонения от уплаты долгов на общую сумму 23,31 млрд грн, говорится в иске НАК "Нафтогаз Украины", по которому суд запретил выдавать лицензии новым компаниям.

Госгенонедр приостановила разрешение компании Кропачева на добычу угля

Госслужба геологии и недр остановила действие спецразрешения ООО "Краснолиманская" Виталия Кропачева на добычу каменного угля. Компания с 2003 года работает на угольных пластах одноименной госшахты, и, по словам самого Кропачева, добыла в 2019 году 1,3 млн тонн угля.

ТРАНСПОРТ

"Укрзализныця" сменила прибыль убытком на 11,5 миллиарда

"Укрзализныця" по итогам работы в карантинном 2020 году получила 11,5 млрд грн убытка, тогда как по итогам 2019 года прибыль компании составляла 2,99 млрд грн.

Кабмин решил останавливать пассажирские перевозки при усилении карантина

Кабинет министров разрешил прекращать пассажирские перевозки при установлении "красного" уровня эпидемической опасности. Такой уровень уже установлен в Ивано-Франковской области. "Укрзализныця" приостановила продажу билетов на поезда в регион, предложив другие маршруты к курорту "Буковель".

КОРПОРАЦИИ

Новинский стал совладельцем "Харьковоблэнерго"

Smart Holding Вадима Новинского закрыл сделку по приобретению 29,795% акций АО "Харьковоблэнерго" и ЧАО "Харьковэнергосбыт". Константин Григоришин отдал эти доли Новинскому в рамках выполнения решения британского суда. Еще 65% "Харьковоблэнерго" принадлежит государству.

Оператор lifecell получил миллиардную прибыль впервые в истории

Мобильный оператор ООО "Лайфселл" (lifecell) по итогам 2020 года получил чистую прибыль в размере 2,59 млрд грн после чистого убытка в 1,11 млн грн в 2019 году. Это первый прибыльный год за 16 лет существования компании.

Бывшие сотрудники попавших под санкции телеканалов соратника Медведчука создают новый

Попавший под санкции медиахолдинг "Новости" (112 Украина", ZIK и NewsOne) соратника Виктора Медведчука, оформил новое юрлицо непосредственно на своих сотрудников, а уже эта фирма купила новый телеканал "Перший незалежный", владеющий лицензией на спутниковое вещание.

В пятницу новый телеканал вышел в эфир, однако спустя час заявил об отключении спутникового сигнала и трансляции в кабельных сетях.

АМКУ проиграл спор с British American Tobacco о штрафе на 450 миллионов

Апелляционный суд отменил штраф АМКУ на 450 млн грн для принадлежащего British American Tobacco (BAT) ЧАО "А/О табачная компания "В.А.Т.-Прилуки".

Только в конце января этот же суд по тому же делу подтвердил штраф другой "дочке" ВАТ на 80 млн грн. Между этими решениями крупнейший штраф по этому делу на 3,4 млн грн с помощью суда отменил табачный монополист "Тэдис".

Суд Лондона отклонил иск "Татнефти" к Коломойскому на $300 миллионов за захват "Укртатнафты"

Суд Лондона отклонил иск российской "Татнефти" на $294,3 млн к Геннадию Боголюбову, Игорю Коломойскому и Александру Ярославскому в рамках дела о захвате "Укртатнафты" в связи с истечением срока давности. Тем временем "Татнефть" продолжает взыскивать $144 млн по этому делу с государства Украина.

Коломойский вложил $50 миллионов в майнинг-ферму в Грузии

В рамках разбирательства по иску "Приватбанка" к Игорю Коломойскому в суде Лондона олигарх признал, что в 2017 году вложил $50 млн в ферму для майнинга в Грузии. На ферме планировалось добыть 50 тыс. биткоинов, но юристы олигарха уверяют, что он получил только 1 000 монет (около $48 млн по текущему курсу).

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Бывшего первого замглавы "Приватбанка" задержали в аэропорту "Борисполь" и отпустили под залог

НАБУ 22 февраля задержало Владимира Яценко, бывшего первого замглавы правления "Приватбанка" до национализации. Для этого пришлось посадить в "Борисполе" уже вылетевший в направлении Австрии частный самолет с банкиром на борту. Но в итоге задержанный вышел на свободу под залог в 52 млн грн.

Яценко – один из самых доверенных банкиров Игоря Коломойского. Кроме него, подозрения по делу о растрате 136 млн грн "Приватбанка" выписаны экс-главе банка Александру Дубилету и экс-первому заместителю главы правления "Ингосстрах" Елене Бычихиной, но, по данным СМИ, они уже находятся за границей.

Яценко вместе с другими бывшими топ-менеджерами "Приватбанка" Александром Дубилетом, Олегом Гороховским и Михаилом Рогальским является основателем компании Fintech Band, запустившей проект monobank. После получения подозрений Дубилет и Яценко переоформили свои доли в компании на других физлиц.

СБУ назвала Рудьковского заказчиком похищения главы "Нефтегаздобычи" в 2012 году

СБУ и Офис генпрокурора заявили, что раскрыли резонансное похищение директора "Нефтегаздобычи" Олега Симинского, который исчез в 2012 году, а нашелся спустя три года. Подозрение в организации похищения вручено экс-министру Николаю Рудьковскому, который недавно завершил отбывать срок в РФ.

Со времени похищения Семинского он сам стал нардепом от "Слуги народа", "Нефтегаздобычу" купил Ринат Ахметов, превратив ее в крупнейшую частную газодобывающую компанию в стране, а Рудьковский потерял остатки былого влияния, но сохранил 25% акций компании, которые уже арестовали.

Подробнее о захватывающей истории крупнейшей частной газовой компании читайте в материале: Нефтегазовый детектив. Кто имел "Нефтегезадобычу"

Суд арестовал имущество компаний беглого экс-министра Захарченко, – прокуратура

Печерский райсуд Киева арестовал имущество иностранных компаний, связанных с бывшим министром внутренних дел Виталием Захарченко, который скрывается в России. Офис генпрокурора нашел у беглого чиновника 3 квартиры и 6 гаражей в Киеве, 4 жилых дома, а также 24 земельных участка.