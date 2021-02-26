Евросоюз продлил санкции в отношении Беларуси на год

Совет Европейского союза 25 февраля принял решение продлить действие санкций в отношении Беларуси до 28 февраля 2022 года.

"Сегодня Совет постановил продлить до 28 февраля 2022 года ограничительные меры относительно чиновников, ответственных за жестокие репрессии и запугивание мирных демонстрантов, представителей оппозиции и журналистов в Беларуси, а также лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов", - говорится в сообщении Совета ЕС, передает Deutsche Welle.

В сообщении указывается, что санкции ЕС также нацелены на "экономических субъектов, крупных бизнесменов и компании, которые получают выгоду от режима Александра Лукашенко и/или поддерживают его".

В Совете ЕС заявили, что Евросоюз, "учитывая длительную неуважение к основным свободам и правам человека, а также репрессии в отношении белорусского народа и гражданского общества со стороны власти", рассмотрит возможность дальнейших санкций, а также продолжит оказывать поддержку гражданскому обществу и независимым СМИ Беларуси.

Евросоюз ввел санкции в отношении Беларуси в октябре 2020 года за фальсификацию выборов и репрессии в отношении участников протестов. В ноябре ЕС расширил список, включив в него Александра Лукашенко и еще 14 человек. 17 декабря Совет ЕС одобрил последующее расширение санкций против режима Лукашенко - визовые и имущественные запрета на еще 29 физических лиц, а также впервые - против целого ряда предприятий.