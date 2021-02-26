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Зеленский внес законопроекты о налоговой амнистии по ставке налога 2,5-9% (обновлено)

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Зеленский внес законопроекты о налоговой амнистии по ставке налога 2,5-9% (обновлено)
Президент Владимир Зеленский 25 февраля зарегистрировал в Верховной раде четыре законопроекта о налоговой амнистии.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Таким образом от имени главы государства были зарегистрированы законопроекты № 5153 (поправки в Налоговый кодекс), № 5154 (изменения в Бюджетный кодекс), № 5155 (поправки в валютное законодательство), а также законопроект № 5156 - с поправками в Уголовный кодекс. 

Все они касаются стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет.

Как сообщается, президентские законопроекты предлагают налоговую амнистию со ставкой специального сбора на одноразовое декларирование 5% для валютных ценностей, размещенных на банковских счетах в Украине, и других активов в Украине, а также по ставке 9% для валюты на банковских счетах и других активов, которые находятся за границей, свидетельствуют материалы, размещенные главой комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым, передает Интерфакс-Украина.

При этом при покупке ОВГЗ с 1 января 2021 года по 20 июня 2022 года до подачи декларации предлагается применять ставку 2,5%.

Согласно представленным материалам, под амнистию могут попадать активы в Украине или за границей, приобретенные в счет доходов, которые не были задекларированы за любой налоговый период по состоянию на 1 января 2021 года. А воспользоваться таким механизмом могут украинские физлица, а также нерезиденты, которые на момент приобретения активов или доходов были резидентами.

"Активы, подлежащие декларированию: любые активы, в том числе движимое/недвижимое имущество, ценные бумаги, корпоративные права, по которым субъект декларирования является владельцем или от которых вправе получать доход", - указано в материалах.

Пакет законопроектов также предусматривает срок подачи декларации с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года.

При этом предлагается установить, что не требуют подачи спецдекларации следующие активы:

  • недвижимость (квартира до 120 кв. м, дом до 240 кв. м, нежилое помещение до 60 кв. м, земельный участок в рамках нормативов бесплатной декларации);
  • одно транспортное средств, которое есть в реестре (кроме тех, которые предназначены для перевозки 10 людей и более или объемом двигателя выше 3 тыс. куб. см, или средняя рыночная стоимость которого выше 375 м.з.п., также подлежат декларированию самолеты, вертолеты, яхты, катера);
  • другие активы суммарной стоимостью до 400 тыс. грн.
Джерело:  Верховная Рада
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Топ коментарі

  • ALEX 13 fb91baed
    Сначала забери у фрташа 24 млрд. Долга!
  • юрий иванов b93e8b4c
    Это сволочизм и беспредел высшей степени - это называется выдернуть резинку из последних трусов человека. Для сравнения - человек за всю жизнь (!!!) пил или не пил, ел или не ел, ходил в лохмотьях или покупал одежду в СТОКе, но он экономил пусть 30 тыс.баксов ( примерно 850 тыс. грн. ) такую сумму сегодня за месяц получают министры и судьи. Но этого человека планируют заставить заплатить налог 5% с 450 тыс грн. 2500 грн.(???). При этом эти министры, таможенники, менты, прокуроры, судьи и т.п. имеют левые доходы в сотни и тысячи раз больше этих доходов человека за всю жизнь и из них никто ничего не платит, все выводится за бугор. Так вот Порядок "Нулевого Декларирования" должен быть таковым, что вначале заставляют декларировать (если власть это сможет сделать!?), всех этих местных набобов, а простых людей с не задекларированными доходами выше 5 млн.грн. в последнюю очередь после 3-5 лет успешного опыта "нулевого декларирования" чиновников. За год это вообще не получится! Это бред! Кстати представители всех ветвей власти должны быть в авангарде такого декларирования, в противном случае это дело может закончится всеобщим бунтом! Может я ошибаюсь?
  • ПАРАБЕЛЛУМ 777
    Зеленский внес в Раду законопроекты о налоговой амнистии - Цензор.НЕТ 8847
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