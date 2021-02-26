Десять финучреждений отказались от лицензий, – Нацбанк

Национальный банк Украины аннулировал лицензии на предоставление финансовых услуг у десяти финансовых учреждений на основании поданных ими заявлений.

Решения были приняты Комитетом по вопросам наблюдения и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг на заседаниях 12 и 19 февраля, сообщает пресс-служба регулятора.

Так, лицензии отозвали: у ООО "ФК "Ритейл Кепитал" – на предоставление услуг по факторингу, у ЧО "Ломбард "Милан" Осипова Наталья Васильевна и компания" – на предоставление средств в займы, в частности и на условиях финансового кредита.

Четыре лицензии отозвали у ООО "премиум Финанс" – на предоставление услуг по факторингу, финансовому лизингу, предоставление средств в займы, в частности на условиях финансового кредита, а также на предоставление гарантий.

Две лицензии аннулировали у ООО "ФК Юапей" – на предоставление услуг по факторингу и на предоставление гарантии. При этом у компании остается действующей лицензия на перечисление средств в национальной валюте без открытия счетов.

Также НБУ отозвал лицензии на предоставление гарантий у: ООО "ФК "Амбер", ООО "Сильвер пей", ООО "Тетра Капитал", ООО "ФК "Финтрастгарант", ООО "ФК "Финцентр" и ООО "ФК "Фининтеграл".

При этом в Центробанке отметили, что эти финансовые компании продолжают свою деятельность и имеют действующие лицензии на другие виды деятельности.

"Их лицензии были отозваны в связи с тем, что эти финансовые компании не планировали вести активную деятельность по предоставлению гарантий и не были готовы к выполнению обязательных нормативов, которые вступили в силу с 1 мая 2020 года. Поэтому финкомпании добровольно отказались от лицензий на этот вид деятельности", – отметили в НБУ.