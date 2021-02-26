"Кернел" Веревского увеличил квартальную прибыль в 3,8 раза

Агрохолдинг "Кернел" во втором квартале 2021 года финансового года (ФГ, начался в июле-2020) получил $170,64 млн чистой прибыли, что в 3,8 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего ФГ.

Согласно отчету компании в пятницу, ее выручка в октябре-декабре 2020 года увеличилась на 28,5% – до $1 млрд 326,75 млн, передает Интерфакс-Украина.

Компания отметила, что за первое полугодие 2021 ФГ ее чистая прибыль составила $404,02 млн, а выручка – $2 млрд 267,01 млн, что соответственно в 3,9 раза и на 20,4% лучше показателей аналогичного периода 2020 ФГ.

"Кернел" уточнил, что прибыль EBITDA во втором квартале 2021 ФГ увеличилась в 2,5 раза – до $269 млн, а за первое полугодие этого фингода – в 2,6 раза, до $559 млн.

Основной причиной такого улучшения показателей, отмечается в отчете, стал взлет цен на зерновые и масличные в этом году, увеличивший рентабельность в растениеводстве и давший дополнительные возможности в трейдинге.

Читайте также: ЕБРР выделит "Кернелу" Веревского кредит на $80 миллионов

Как сообщалось, "Кернел" завершил 2020 финансовый год (ФГ, июль-2019 - июнь-2020) с чистой прибылью $123 млн, что на 31% меньше, чем в 2019 ФГ. Его выручка выросла на 4% – до $4,11 млрд, EBITDA – на 28%, до $443 млн. Чистый долг компании по итогам 2020 ФГ вырос на 41% – до $980 млн.

"Кернел" - крупный производитель и экспортер подсолнечного масла, работающий в производстве, экспорте и внутренних продажах подсолнечного масла, растениеводстве, экспорте зерновых культур, предоставлению услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и в портовых терминалах.

Крупнейшим совладельцем "Кернела" через Namsen Ltd является Андрей Веревский с долей 39,97%. Cascade Investment Fund (Каймановы острова), бенефициаром которой выступает экс-депутат парламента Украины Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".