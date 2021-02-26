"Укргазбанк" и "Укрсиббанк" присоединились к BankID

"Укргазбанк" и "Укрсиббанк" присоединились к системе электронной дистанционной идентификации физических лиц BankID Национального банка Украины (НБУ).

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В НБУ отмечают, что система BankID НБУ уже насчитывает 77 участников, в том числе 29 банков-идентификаторов, 38 коммерческих и 10 некоммерческих абонентов (поставщиков услуг).

"Так, сейчас к нам подключаются новые поставщики услуг в сферах аренды и продажи недвижимости, аренды авто, специализированного оборудования. Мы стараемся сделать систему такой, чтобы она была полезной для каждого гражданина в разных сферах услуг", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, BankID НБУ открывает доступ к услугам более 40 государственных и общественных учреждений и предоставляет пользователям возможность проходить верификацию удаленно, чтобы дистанционно получить доступ к финансовым, административным и коммерческим услугам.