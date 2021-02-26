Семьи "завхоза Януковича" и главы "Киевгорстроя" застраивают столицу Литвы, – "Схемы"

Семьи бывшего руководителя Государственного управления делами времен Виктора Януковича Андрея Кравца и руководителя "Киевгорстроя" Игоря Кушнира оказались владельцами строительного бизнеса в столице Литвы.

Через кипрские структуры они инвестировали в строительство двух больших бизнес-центров в центре Вильнюса, но происхождение инвестиций непрозрачное и скрывается за офшорными юрисдикциями, свидетельствуют результаты расследования "Схем" и Литовского общественного вещателя.

Совместные компании сына Андрея Кравца Владимира и жены Игоря Кушнира Оксаны с 2016 года инвестировали в строительство бизнес-центров Link и Core в Вильнюсе.

Возведением бизнес-центра Link занимается литовская компания UAB Baltijos Gildija.

Кроме этого, компания Baltijos Gildija совместно с компанией Ašis в 2021 году планируют завершить строительство в Вильнюсе еще одного бизнес-центра - Core. Основателем UAB Ašis является кипрская компания Оксаны Кушнир Koksi Holding и Mavlada Владимира Кравца.

По информации журналистов, происхождение средств на проекты в Вильнюсе непрозрачное. Деньги на землю под бизнес-центром Link в размере 1,47 млн евро литовская фирма Baltijos Gildija одолжила у кипрской фирмы Оксаны Кушнир (Koksi Holding). Эта фирма, в свою очередь тоже их получила как заем - в оффшорую фирму Obelia Industries Inc., зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Это данные из кипрских аудиторских отчетов, проанализированных журналистами. Но кто является собственником Obelia Industries Inc. и откуда эта фирма аккумулировала доходы, с публичных источников установить невозможно.

В комментарии "Схемам" Владимир Кравец подтвердил, что он вместе с женой руководителя "Киевгорстроя" Игоря Кушнира Оксаной инвестировали в строительство бизнес-центров. Однако отказался объяснить происхождение средств и объем инвестиций. Кравец-младший добавил, что его родители дружат с семьей Скорняков.

Получить комментарий у Оксаны Кушнир не удалось – услышав вопрос, она положила трубку.