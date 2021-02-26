Коломойский вложил $50 миллионов в майнинг-ферму в Грузии

В рамках разбирательства по иску "Приватбанка" к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и подконтрольным им компаниям, Коломойский раскрыл Высокому суду Лондона свой актив в Грузии – ферму для майнинга криптовалюты, в которую бизнесмен инвестировал $50 млн летом 2017 года.

Об этом говорится в тексте решения судьи Тауэра относительно ходатайства "Приватбанка" о подробном допросе Коломойского об этом активе, передает LIGA.net.

"Приватбанк" настаивал на "перекрестном допросе" бизнесмена, поскольку подозревал его в сокрытии реальной стоимости грузинского актива. С 2017 года, по решению Высокого суда Лондона, активы экс-владельцев банка находятся под "всемирным арестом": Коломойского и Боголюбова обязали предоставить суду перечень всех крупных объектов в собственности, что было сделано в начале 2018 года.

Согласно информации, предоставленной Коломойским и его юристами, он инвестировал в грузинскую ферму $50 млн в июне 2017 года вместе с местными бизнесменами Алексеем Кучухидзе и Георгием Капанадзе. Производством оперировали их компании Georgian Manganese LLC и Vartsikhe 2005 LLC.

По словам Коломойского, предполагалось, что к 2021 году ферма добудет 50 тыс. биткойнов приблизительной стоимостью в $1 млрд. Это предполагало рост стоимости биткойна с $2 500 в 2017 году до $20 000 к началу 2021 года (текущая стоимость криптовалюты – почти $51 000). Фактически майнинг производился с ноября 2017 по ноябрь 2018 и с мая по сентябрь 2019 года. За этот период было добыто 3 533 биткойна.

Как заявили юристы Коломойского, на данный момент их клиенту принадлежит не более 1 000 биткойнов.

Юристы "Приватбанка" (фирма Hogan Lowells) усомнились в этой информации и обратились с ходатайством о допросе Коломойского в конце января 2021 года. Судья Трауэр отклонил ходатайство.