Нацбанк включил облигации Харьковского и Львовского горсовета в залог по кредитам рефинансирования

Национальный банк Украины (НБУ) включил в пул залогов по кредитам рефинансирования и в перечень ценных бумаг, которые могут выступать предметом репо, облигации серии "I" и "J", эмитированные Харьковским городским советом, и облигации серии "L", эмитированные Львовским городским советом.