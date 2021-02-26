"Укрзализныця" объявила тендер на 3 миллиарда на покупку 100 вагонов

"Укрзализниця" объявила тендер на закупку 100 пассажирских вагонов общей предполагаемой стоимостью 3,044 млрд грн через систему государственных электронных торгов ProZorro.

Тендер разбит на четыре лота: 51 пассажирский купейный спальный вагон предполагаемой стоимостью в 1,510 млрд грн; 12 пассажирских купейных спальных вагонов типа СВ предполагаемой стоимостью в 349,1 млн грн; 20 пассажирских купейных спальных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле (633,7 млн грн); и 17 пассажирских купейных спальных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и с купе начальника поезда (551,3 млн грн), передает Интерфакс-Украина.

Поставки вагонов, по условиям тендера, планируется завершить до конца года. Проведение тендера назначено на 5 мая 2021 года. Срок подачи заявок – до 30 марта.

Напомним, "Укрзализныця" планирует закупить 85 пассажирских вагонов, а также отремонтировать и электрифицировать около 200 км ж/д путей в 2021 году за предусмотренные госбюджетом средства.

В 2020 году "Укрзализныця" приобрела за собственные средства 28 новых пассажирских вагонов по сравнению с 19 в 2019 году. Капитально-восстановительный ремонт прошли 13 вагонов, капитальный ремонт первой степени - 439.

Ранее предполагалось, что за бюджетные средства в 2021 году может быть закуплено до пассажирских 100 вагонов.