Минэнерго при поддержке Всемирного банка разработает Водородную стратегию

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины в этом году разработает Водородную стратегию.

Об этом.заявил заместитель главы ведомства Ярослав Демченков, передает enkorr со ссылкой на angi.

По его словам, Всемирный банк (ВБ) пообещал поддержать эту разработку. Компания, которая подготовит стратегию вместе с экспертами, будет отобрана в соответствии с тендерными процедурам ВБ.

Демченков также отметил, что уже в текущем году в Украине будут запущены научно-технические исследования, необходимые для подготовки Водородной стратегии. Также планируется начать работы по оценке использования украинской ГТС для транспортировки водорода. Реализацию пилотных проектов по водороду министерство намерено запустить в 2022 году.