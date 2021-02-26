Фонд госимущества полностью сменил руководство "Центрэнерго" (обновлено)

Кабинет министров согласовал назначение Юрия Власенко исполняющим обязанности генерального директора ПАО "Центрэнерго".

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №150-р от 26 февраля обнародовано на официальном правительственном порталет.

"Согласиться с предложением Фонда государственного имущества Украины о назначении Власенко Юрия Петровича исполняющим обязанности генерального директора публичного акционерного общества "Центрэнерго", – сказано в документе.

Власенко в 2005 - 2011 годах возглавлял государственное "Черкассыоблэнерго", в 2011 - 2014 годах был членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики. После 2014 года был помощником народного депутата прошлого созыва Александра Домбровского. С 2018 года входил в состав правления ПАО "Донбассэнерго".

Сразу же после публикации распоряжения Кабмина Фонд государственного имущества назначил Власенко и. о. генерального директора "Центрэнерго", сообщили в пресс-службе Фонда.

Кроме того, ФГИ полностью обновил состав дирекции ПАО "Центрэнерго", назначив новых 8 топ-менеджеров компании.

В состав дирекции вошли Сергей Шульга (финансовый директор), Елена Волошина (директор по экономике), Алексей Кураков (коммерческий директор), Виталий Довгаль (директор по топливному обеспечению), Владимир Галущак (директор по энерготрейдингу), Виктор Спичка (директор по материально техническому обеспечению и инвестпроектах), а также Дмитрий Момонов (директор по правовым вопросам и корпоративному управлению).

"Следующий этап развития "Центрэнерго" – объединение с наиболее перспективными шахтами в единый холдинг с целью дальнейшей приватизации требует в том числе обновление состава менеджмента. Именно поэтому по инициативе Фонда произошла ротация руководства", – отмечается в сообщении пресс-службы ФГИ.

В Фонде назвали первоочередными задачами нового главы "Центрэнерго" внедрение обновленной стратегии оптовых продаж электроэнергии и оптимизация расходов. Кроме того, новый руководитель должен оптимизировать поставки угольной продукции с увеличением доли поставок из шахт, которые войдут в вертикально интегрированный холдинг.

Напомним, в конце мая 2020 года Фонд государственного имущества после трех месяцев неудачных попыток назначил гендиректором "Центрэнерго" Александра Корчинского, который сменил подконтрольного Игорю Коломойскому врио генерального директора ПАО "Центрэнерго" Владимира Потапенко. При этом Потапенко оставался работать в дирекции госкомпании до сегодняшнего дня.

После смены менеджмента энергокомпания продолжила заключать прямые договора на поставку электроэнегрии с предприятиями группы "Приват".

Ранее СМИ сообщали, что государственная генкомпания "Центрэнерго" перешла под контроль людей, близких к лидеру группы "Приват" Игорю Коломойскому. Сам же Коломойский эту информацию отрицал, однако в интервью Цензор.НЕТ назвал руководителей "Центрэнерго" "профессиональными и понятными людьми", признав, что консультирует Потапенко.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як Коломойський використовує "Центренерго"