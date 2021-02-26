СНБО рассмотрит введение новых санкций

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) во время заседания в пятницу, 26 февраля, рассмотрит проект "Государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя".