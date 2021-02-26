"Черновцыгаз" активизирует взыскание долгов за доставку газа через суд

АО "Черновцыгаз" намерено активизировать взыскание задолженности за доставку газа через суд.

Как сообщает пресс-служба компании, взыскание задолженности в судебном порядке возможно независимо от суммы долга.

Так, в феврале задолженность бытовых потребителей Черновицкой области за доставку газа превысила 34,3 млн грн. Больше всего задолжали потребители газа Черновицкого и Новоселицкого отделений – 14,5 млн грн и 6,7 млн грн соответственно.

В компании подчеркивают, что если потребитель несколько месяцев не платит за услугу распределения природного газа, он имеет все шансы оплачивать счета в принудительном порядке. На первом этапе суд рассматривает дело по упрощенной форме, без судебного заседания и вызова сторон. На основе представленных документов он выносит решение – судебный приказ.

Если же потребитель-должник не согласен с этим и отменяет решение, компания идет другим путем – обращается в суд в исковом порядке.

"Отмена судебного приказа не гарантирует, что потребитель избежит уплаты задолженности. Ведь после этого компания повторно обращается в суд, и как показывает практика – большинство решений в пользу компании", – объясняет коммерческий директор АО "Черновцыгаз" Дмитрий Голубченко.

В компании напоминают, что удовлетворение исковых требований предусматривает уплату долга и всех судебных расходов, возлагаемых на должника. В 2021 году судебный сбор за выдачу приказа составляет 227 грн, а в случае обращения с исковым заявлением, минимальная сумма составит 2 270 грн.

"Потеря субсидии, оплата юридических услуг и судебных расходов, исполнительного сбора, а в отдельных случаях – запрет выезда за границу – именно такие последствия ожидают злостных должников компании", – добавил Голубченко.

При этом в случае несвоевременной оплаты задолженности, после вынесения судебного решения, потребителю-должнику придется оплатить еще и исполнительный сбор – 10% от суммы долга.

Напомним, АО "Черновцыгаз" – единственная на территории Черновицкой области компания-лицензиат по распределению природного газа.

"Черновцыгаз" эксплуатирует 8 788 км газопроводов. В 2020 году предприятие транспортировало около 254,5 млн кубометров природного газа. Клиентами компании являются более 230 тыс. семей Черновицкой области и более 3 тысяч предприятий, учреждений и организаций.

Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 000 специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.