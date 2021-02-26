Сооснователи Monobank вышли из состава собственников после вручения подозрений по делу "Приватбанка"

Соучредители компании "Финтех Бэнд", которая совместно с "Универсал Банком" Сергея Тигипко развивает проект Monobank, – Александр Дубилет и Владимир Яценко – 23 февраля вышли из состава бенефициарных собственников компании.

Об этом свидетельствуют данные из реестра юридических лиц Министерства юстиции, обратила внимание Liga.net.

Новыми бенефициарами стали Алексей Дубилет и Евгения Кривенко, смена произошла 23 февраля, следует из данных информационной системы Contragent. Им перешли доли Александра Дубилета и Владимира Яценко – 33,74% и 17,18% соответственно.

Другие бенефициары сохранили свое участие в "Финтех Бэнд": Олегу Гороховскому, Михаилу Рогальскому и Людмиле Шмальченко принадлежит по 17,18%, Вадиму Ковалеву – 4,91%.

Как сообщалось, НАБУ 22 февраля задержало Владимира Яценко, бывшего первого замглавы правления "Приватбанка" до национализации. Для этого пришлось посадить в "Борисполе" уже вылетевший в направлении Австрии частный самолет с банкиром на борту. Но в итоге задержанный вышел на свободу под залог в 52 млн грн.

Яценко – один из самых доверенных банкиров Игоря Коломойского. Кроме него, подозрения по делу о растрате 136 млн грн "Приватбанка" выписаны экс-главе банка Александру Дубилету и экс-первому заместителю главы правления "Ингосстрах" Елене Бычихиной, но, по данным СМИ, они уже находятся за границей.

Яценко вместе с другими бывшими топ-менеджерами "Приватбанка" Александром Дубилетом, Олегом Гороховским и Михаилом Рогальским основали компанию Fintech Band, запустившей проект monobank.