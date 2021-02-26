"Киевский метрополитен" и ЕБРР подписали договор на 50 миллионов евро на закупку новых вагонов

Европейский банк реконструкции и развития(ЕБРР) и "Киевский метрополитен" подписали кредитный договор в размере 50 млн евро на закупку 50 новых вагонов метро.

Об этом заявил мер Киева Виталий Кличко по результатам подписания договора, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Также Киевский горсовет и ЕБРР подписали необходимый для этого договор гарантий.

"Сегодня ми выходим на новый этап сотрудничества. Речь идет об обновлении подвижного состава "Киевского метрополитена". За счет кредита ЕБРР в размере 50 млн евро ми сможем закупить 50 новых вагонов. Это фактически 10 поездов столичной подземки", – сказал Кличко.

Он также надеется, что до конца года удастся заключить контракт на приобретение новых вагонов. Мер Киева добавил, что по условиям кредитования город получит от ЕБРР рассрочку платежа ан 12 лет.

Кличко отметил, что сегодня парк киевского метрополитена составляет 800 вагонов. Около 100 из них – в критическом состоянии и требуют обновления в ближайшие 3-4 года. С помощью кредита, Киев надеется обновить половину устаревшего подвижного состава.