МАУ запускает рейс из Киева в Каппадокию

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" запускает временные рейсы из Киева в турецкий город Невшехири, расположенный недалеко от курортной местности Каппадокии.

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

Отмечается, что первый рейс на Невшехири запланирован на 25 марта. Направление будет открыто до 16 мая.

В пресс-службе отметили, что самолеты будут отправляться по этому маршруту дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета стартует от 3 075 грн.

Напомним, МАУ получили специальное разрешение властей Азербайджана и с 13 марта возобновит рейсы из Киева в Баку. До конца апреля полеты будут выполняться два раза в неделю – по вторникам и субботам. Вылет из Киева в 09:40 с прилетом в Баку в 15:00. Вылет из Баку в 16:00 с прилетом в Киев в 17:50.