К программе льготной ипотеки под 7% присоединились первые семь банков

Первые семь банков подписали соглашения с Фондом развития предпринимательства в рамках программы "Доступная ипотека 7%", это - государственные "Приватбанк", "Укргазбанк" и "Ощадбанк", а также коммерческие "Глобус", "Мегабанк", "ОТП Банк" и "Кредобанк".

"На сегодня готовы подписать договоры семь банков. В ближайшее время к программе присоединятся и другие", – сказал министр финансов Сергей Марченко в ходе пресс-брифинга перед подписанием соглашения 26 февраля, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, новый механизм льготной ипотеки будет запущен через Фонд развития предпринимательства, который реализует программу "Доступные кредиты 5-7-9%".

Согласно последним изменения в правилах программы "Доступная ипотека", кредиты будут предоставлять под 7% годовых на сумму до 2,5 млн грн. Максимальный срок – 20 лет, минимальный первый взнос – 15% стоимости, максимальный размер комиссии банка – 0,5% годовых. При этом превышение нормативной площади предмета ипотеки в пределах 20% уплачивается заемщиком за счет собственных или кредитных средств без компенсации процентов.

Программа охватывает первичный и вторичный рынок жилья, в частности индивидуальные дома. При этом срок введения в эксплуатацию здания должен быть после 2014 года.