НПЗ Коломойского возобновляет производство битума для ремонта дорог

ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ Игоря Коломойского и партнеров) начало принимать заявки от покупателей на отгрузки дорожного битума марки 70/100 с поставкой автотранспортом.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Цена ресурса сформирована на уровне 15 500 грн за тонну.

Как отмечает издание, в текущем году битумный сезон начался в одно время с прошлым годом – в 2020 году реализация битума "Укртатнафтой" также стартовала 26 февраля.

Как сообщалось, в 2020 году Кременчугский НПЗ увеличил производство битума на 53,1% – до 329 тыс. тонн с 219 тыс. тонн в 2019 году, заняв 27% рынка.

В целом объем рынка битумов в 2020 году составил рекордные 1,19 млн тонн.

Ранее главный технолог ПАО "Укртатнафта" Юрий Голич отмечал, что в планах компании увеличить производство битума в текущем году до 400 тыс. тонн.