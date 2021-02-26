Беларусь надеется получить новые кредиты от России

Минфин Беларуси ведет переговоры с Россией о новых кредитах.

Об этом сообщил министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов, передает БЕЛТА.

"Вопросы привлечения кредитных ресурсов, в том числе в России на реализацию совместных проектов, включая инфраструктурные, стояли всегда. Сейчас такие вопросы тоже прорабатываются. Инфраструктуру надо развивать. Одна из основных целей, обозначенных Всебелорусским народным собранием, – улучшить качество жизни наших граждан. Потому привлечение для этого дополнительных ресурсов – тоже одна из основных задач", – сказал министр.

В то же время Селиверстов отметил, что Беларусь пока не рассматривает возможность выхода на международные рынки капитала.

"О размещении евробондов пока говорить рано. Мы думаем о том, чтобы вернуться в этом году на Московскую финансовую биржу", – уточнил глава Минфина Беларуси.

Он добавил, что власти страны надеются в первом полугодии получить второй транш российского кредита на общую сумму $1 млрд.

"Мы ожидаем, что в первом полугодии к нам поступит второй транш российского кредита в $500 млн. Мы так договаривались с нашими коллегами из России. Нет каких-либо предпосылок к тому, что это будет не так", – сказал Селиверстов.

Как сообщалось, в сентябре 2020 года российский президент Владмир Путин заявил, что Россия предоставит правительству Александра Лукашенко кредит в размере $1,5 млрд.

Однако в декабре 2020 года российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении Беларуси межгосударственного кредита только на $1 млрд.

Напомним, в Беларуси с 9 августа 2020 года проходят акции протеста и столкновения демонстрантов с правоохранительными органами. Протестующие не согласны с объявленным результатам выборов главы государства, на которых, по данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его основная соперница Светлана Тихановская – 10,12%. Для подавления протестов захвативший власть в стране президент Лукашенко использовал неофициальную помощь РФ.