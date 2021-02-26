"Укртрансгаз" пытается взыскать с должников 45 миллиардов через суд

"Укртрансгаз" подал в суд 68 исков, в рамках которых требует взыскать 45,4 млрд грн за негативные небалансы в 2016-2019 годах.

Об этом сообщил первый заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома в Facebook.

"43,6 млрд грн. Именно столько задолжали участники рынка "Укртрансгаза" за негативные небалансы в 2016-2019 годах. Сейчас наиболее действенный способ возврата этих средств - судебное обжалование. На сегодня в производстве находится 68 исков "Укртрансгаза" на общую сумму 45,4 млрд грн (с учетом штрафных санкций)", - написал Перелома.

Он добавил, что недавно Хозяйственный суд Черновицкой области обязал газораспределительную компанию "Черновцыгаз" оплатить "Укртрансгазу" почти 350 млн грн задолженности за балансирование объемов природного газа в период с июля 2018 по февраль 2019 года.

"Укртрансгаз" входит в состав группы "Нафтогаз". Компания обеспечивает деятельность 12 украинских подземных хранилищ газа, а также осуществляет работы по модернизации и строительству магистральных газопроводов и объектов на них. Общая вместимость ПХГ составляет 31 млрд кубометров.

До 1 января 2020 года "Укртрансгаз" также управлял украинской газотранспортной системой. После завершения анбандлинга эту функцию осуществляет независимое ООО "Оператор ГТС Украины".