Кличко раскритиковал предложение передать строительство моста на Троещину "Укравтодору"

Власти Киева выступают против передачи Подольско-Воскресенского мостового перехода на баланс "Укравтодора", потому что это значительно увеличит сроки завершения объекта.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, комментируя предложение "Укравтодора" передать мост, передает пресс-служба столичной государственной госадминистрации.

"Во-первых. Относительно крупных инфраструктурных объектов столицы. Хочу напомнить, что с 2004 года в Киеве стоит недостроенным и не введенным в эксплуатацию Дарницкий мост. А по нему ездят авто, тысячи людей ежедневно. Город, по закону, не имеет права осуществлять там работы. Поскольку мост находится на балансе "Укрзализныци", – напомнил Кличко.

По словам мэра столицы, "Укрзализныця" уже несколько лет, несмотря на все обращения столичной власти, не передает мост на баланс Киева. В таких условиях его должно достроить государство.

"И "Укравтодору" как государственной структуре следует не заниматься манипуляциями и публичными заявлениями, а взять и наконец достроить и ввести в эксплуатацию хотя бы Дарницкий мост", – отметил Кличко.

В отношении Подольско-Воскресенского мост, мэр отметил, что работы на объете продолжаются и город делает все, чтобы достроить объект.

"Работы на Подольско-Воскресенском мостовом переходе продолжаются. И вышли на финальную стадию достройки. Сроки работ несколько сдвинулись из-за пандемии, повлекшей и экономический кризис, и проблемы с логистикой. Также внесли, так сказать, "коррективы" и протесты жителей Русановских садов. Но мы делаем все, чтобы достроить мостовой переход", – добавил Кличко.

По мнению городского головы, передача объекта "Укравтодора" значительно отсрочит достройку объекта.

"Воплощение "идеи" о передаче объекта на баланс" Укравтодора "значительно отсрочит достройку мостового перехода. Пока пройдут все бюрократические процедуры, предусмотренные законом", – добавил Кличко.

Как сообщалось, ранее глава "Укравтодора" Александр Кубраков предложил передать его ведомству право выбирать подрядчиков для достройки Подольско-Воскресенского моста в Киеве. Он также пообещал совместно с "Укрзализныце" завершить строительство Дарницкого моста.