Завод "Укроборонпрома" начнет собирать американские вертолеты Bell "Ирокез"

На госпредприятии "Одесский авиационный завод", которое входит в состав концерна "Укроборонпром", планируется запуск лицензированного производства вертолетов класса Bell UH-1 Iroquois.

Об этом во время рабочего визита на предприятие сообщил генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев, сообщает пресс-служба концерна.

По его словам, организация производства находится на завершающей стадии. Первый борт должен быть изготовлен уже к 30-летию Независимости Украины, то есть летом 2021 года.

Гусев заверил, что проект финансируется за счет инвестиционных средств.

"Отмечу, что приоритетом для Одесского авиационного остается обеспечение потребностей в вооружении и военной технике главного заказчика – Министерства обороны Украины. Чтобы увеличить объемы производства на предприятии, мы планируем создать специализированную школу для обучения новых авиаконструкторов. Подобный филиал может появиться на базе Одесского политехнического университета", – заявил Гусев.

Bell UH-1 Iroquois – американский многоцелевой вертолет фирмы Bell Helicopter Textron, также известный как "Хьюи" (Huey). Одна из самых известных и массовых машин в истории вертолетостроения. Серийно производится с 1960 года. С тех пор было выпущено значительное количество военных и гражданских модификаций вертолета.

Государственное предприятие "Одесский авиационный завод" – одно из старейших авиационных предприятий Украины и Европы, созданное в 1911 году. Специализируется на ремонте самолетов МиГ-21, МиГ-23, МиГ-27, Л-39; модернизации самолетов МиГ-21 и Л-39; ремонте агрегатов самолетов МиГ-29, Ан-12, Ан-24, Ан-26 и Як-40; ремонте авиационных двигателей различных марок и их агрегатов; сервисном обслуживании; изготовлении запасных частей и обучении персонала.