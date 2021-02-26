ЕБРР и IFC профинансируют подготовку концессии в порту "Черноморск"

Представители Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Международной финансовой корпорации (IFC) согласились профинансировать подготовку технико-экономического обоснования (ТЭО) и конкурсной документации по проекту концессии железнодорожно-паромного комплекса в порту "Черноморск".

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины по итогам совещания министра инфраструктуры Владислава Криклия с представителями ЕБРР и IFC 26 февраля.

Стороны обсудили меры, которые необходимо принять для успешного осуществления проектов государственно-частного партнерства в морском порту "Черноморск", а также перспективы дальнейшего сотрудничества. Представители ЕБРР и IFC высоко оценили активные действия Мининфраструктуры о продлении успешной практики реализации концессионных проектов в морской отрасли.

"Министерство высоко ценит профессиональную поддержку со стороны консультантов ЕБРР и IFC. Подход к осуществлению приоритетных проектов концессии в порту "Черноморск", предложенный нашими международными партнерами, поможет сэкономить бюджетные средства и сделает подготовку концептуальных записок в кратчайшие сроки. Сейчас ожидаем, что концессионные тендеры по обоим проектам Министерство объявит до конца текущего года", - отметил Криклий.

По его словам, Мининфраструктуры продолжит работать совместно с международными партнерами над обоими проектами ГЧП в порту "Черноморск". Это концессии железнодорожно-паромного комплекса, а также первого и контейнерного терминалов порта. В связи с этим Мининфраструктуры готовится к переговорам по заключению трехстороннего договора с АМПУ и международной финансовой организацией для подготовки ТЭО и проекта конкурсной документации для обоих концессионных проектов.

Концессионные проекты в ГП "МТП "Черноморск" входят в перечень приоритетных для государства инвестиционных проектов до 2023 года, утвержденный правительством. Сейчас консультанты занимаются подготовкой пре-ТЭО концессии первого и контейнерного терминалов Черноморского порта. Предварительные результаты исследования ожидаются в марте 2021 года, после чего Мининфраструктуры будет принимать решение о целесообразности подготовки ТЭО. Предполагается, что в результате успешного осуществления обоих концессионных проектов в порту "Черноморск" будет привлечено около $150 млн инвестиций.