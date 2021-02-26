Биткойн упал на 19% за неделю

Курс биткойна с начала текущей недели упал на 18,5% – с рекодных $58,33 тыс. за монету 21 февраля до $47,51 тыс. по состоянию на 17:45 пятницы, 26 февраля.

По данным CoinDesk, за последние сутки биткойн потерял 7,1% стоимости, а капитализация этой криптовалюты снизилась до $885,5 млрд, тогда как ранее она превышала $1 триллион.

Тем не менее, с начала текущего года биткойн подорожал на около 60%. Для сравнения: американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite прибавили 1,8% за этот период, Standard & Poor's 500 – 1,7%, отмечает Интерфакс-Украина.

Котировки мартовских контрактов на биткойн в ходе электронных торгов на CME в пятницу падают на 4,6% – до $46,85 тыс.

Другие популярные криптовалюты также дешевеют.