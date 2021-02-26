"Энергоатом" подключил еще один блок АЭС после ремонта

В пятницу, 26 февраля, к энергосистеме подключен энергоблок №1 Ривненской АЭС после среднего планового ремонта.

Как сообщает пресс-служба "Энергоатома", пока что энергоблок будет работать на мощности 230 МВт.

"Плановый ремонт этого энергоблока, как и 2-го энергоблока ХАЭС, завершили досрочно, благодаря чему Объединенная энергосистема Украины будет работать без сбоев", – сказано в сообщении.

В компании напомнили, что согласно графику планово-предупредительных ремонтов (ППР) энергоблоков действующих отечественных атомных электростанций, 1-й блок РАЭС должны были вывести из ремонта 7 марта.

Как сообщалось, утром 15 февраля к энергосистеме Украины был подключен энергоблок №2 Хмельницкой атомной электростанции после завершения ремонтной кампании на месяц раньше, чем планировалось.