Кабмин утвердил порядок привлечения советников по большой приватизации

Кабинет министров утвердил порядок привлечения советников по продаже объектов большой приватизации.

Об этом свидетельствует правительственное постановление от 24 февраля №134.

Согласно ему, конкурс на определение советника должен проводиться в три этапа: на первом определяются участники отбора и принимается решение о включение их в перечень, на втором определяются участники из перечня, которые отвечают требованиям, на третьем определяется победитель отбора по наибольшему количеству баллов.

"Конкурс проводит конкурсная комиссия, в состав которой входят три представителя от ФГИ, по одному - от Минэкономики и Минфина", - указано в постановлении.

Состав комиссии утверждает ФГИ.

Как указано в документе, по критериям конкурса начисляются баллы. В частности, документально подтвержденный опыт участника в консультациях и успешном заключении договоров - 5 баллов, документальное подтверждение предоставления услуг советника в сфере приватизации - 3 балла.

Помимо опыта, учитываются и другие критерии: наличие представительства или возможности привлечения других консультанов (центральный офис в Украине - 2 балла, наличие представительства в Великобритании, США, ЕС, странах Азии - 3 балла), квалификация (соответствие аудиторской фирмы, которую планируется привлечь к аудиту объекта, закону об аудите - 3 балла, наличие в штате персонала с квалификацией в сфере, где работает продаваемое предприятие - 2 балла), сроки подготовки к приватизации (кратчайший срок - 3 балла, самый долгий срок - 0), а также критерии относительно размера вознаграждения.

"Если несколько участников набрали одинаковое количество баллов, победителем конкурса признается участник, предложивший наименьшую стоимость предоставления услуг", - указано в документе.

Ранее глава ФГИ Дмитрий Сенниченко в интервью агентству Интерфакс-Украина говорил о подготовке конкурса в два этапа.

"Хотим, чтобы советники были с репутацией. Кстати, еще летом внести в Кабмин и пытаемся получить новое положение об утверждении советников - двухэтапный конкурс, выбор на основе квалификационных критериев, потому что очень важно для крупных объектов иметь качественного советника", - сказал Сенниченко в январе.

По словам Сенниченко, утверждение положений о советниках большой приватизации позволит провести аукционы по продаже шести облэнерго ориентировочно осенью 2021 года.