В Украину ввезли за год импортных легковых автомобилей на $3,5 миллиарда

В 2020 году в Украину в режиме импорта было ввезено 531,4 тыс. единиц автотранспортной техники на сумму более чем в $4,2 млрд.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Наибольшую долю в этом импорте составили легковые автомобили, которых было завезено в количестве 486,3 тыс. штук. Такой объем импорта легковых автомобилей обошелся Украине почти в $3,5 млрд.

По сравнению с 2019 годом импорт легковых автомобилей сократился на 11%, а его таможенная стоимость - на $182 млн.

Наиболее крупным поставщиком легковых автомобилей в прошлом году была Германия. За год из Германии в Украину было ввезено 99 772 легковых авто на сумму $548,1 млн. В то же время ввоз грузовых и спец. автомобилей уменьшился на 16% и составил 43,5 тыс. штук, а поставщики этих машин заработали $717,4 млн. против $841,9 млн. годом ранее.

Больше других заработала Германия, из которой было ввезено 9 589 авто на $114 млн.

Закупка автобусов за границей обошлась Украине в $64,1 млн. На эту сумму было приобретено 1,6 тыс. автобусов, что на 35% меньше, чем годом ранее.

Несмотря на то, что наибольшее количество автобусов в 2020 году в Украину прибыло из Германии (568 штук), больше других на поставках этого вида транспорта в нашу страну заработала Беларусь - $38,6 млн. за 307 автобусов.