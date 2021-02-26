Зеленский сменил представителя Украины в подгруппе ТКГ по социально-экономическим вопросам

Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) заместителя главы Офиса президента Юлию Свириденко, которая была представителем страны в рабочей группе подгруппы по социально-экономическим вопросам, и назначил вместо нее советника ОП Викторию Страхову.

Соответствующий указ №80/2021 опубликован на сайте президента 26 февраля.

"Ввести в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе Страхову Викторию Константиновну - советника Офиса Президента Украины как члена делегации, представителя Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам; вывести из состава делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе Юлию Свириденко", - сказано в документе.

В нем также указано, что указ вступает в силу со дня его опубликования.