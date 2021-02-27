Еще семь областей могут попасть в "красную" карантинную зону, – Ляшко

Семь областей, которые сейчас находятся в "оранжевой" зоне эпидемической опасности, в ближайшие дни могут перейти в "красную".

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

"Необходимо подчеркнуть, что Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области находятся на "оранжевом" уровне эпидемической опасности. То есть, эти области потенциально также могут в ближайшие дни быть переведены на "красный" уровень", - отметил он.

Он добавил, что с начала 1 марта Черновицкая область будет находится в "красной" зоне эпидемической опасности. Там будут действовать те же ограничения, что и во время жесткого зимнего карантина.

По словам Ляшко, тенденции распространения заболеваемости в области остаются неутешительными.

"Недельные темпы роста количества пациентов в "ковидных" больницах ускорились с 15% до 25%. Ежедневно в эти больницы госпитализируют на 50-60% больше пациентов, чем выписывают", – добавил замминистра.

Напомним, с 26 февраля в Ивано-Франковской области будет введен красный уровень эпидемической опасности и усиленные ограничительные меры, включая запрет посадки и высадки пассажиров на регулярные и нерегулярные рейсы межобластного сообщения железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом.