Пассажиры смогут добраться до Ивано-Франковской области до 6 марта включительно, – "Укрзализныця"

АО "Укрзализныця" с 7 марта и до конца действия усиленного карантина в Ивано-Франковской области приостановит высадку и посадку пассажиров в регионе.

Такие действия стали следствием постановления №154 Кабинета министров от 24 февраля, сообщает пресс-служба компании.

Однако, в "Укрзализныце" подчеркнули, что до 6 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами смогут без препятствий добраться до места назначения по железной дороге.

При этом компания напомнила, что приостановила продажу новых билетов на поезда, курсирующие в Ивано-Франковскую область и обратно, но не отменяет регулярные рейсы и не ограничивает высадку-посадку пассажиров до даты, указанной постановлением Кабмина. Продажа приостановлена до 12 марта.

Как сообщалось, ранее Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение ввести в Ивано-Франковской области с 26 февраля "красный" уровень эпидемической опасности и усиленные ограничительные меры, включая запрет посадки и высадки пассажиров на регулярные и нерегулярные рейсы межобластного сообщения железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом.