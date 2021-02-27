Украина и Катар обсудили имплементацию договора о концессии порта "Ольвия"

Заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник 27 февраля начал рабочий визит в Катар, где ознакомился с инфраструктурой и техническими возможностями катарского морского порта "Хамад", который является одним из крупнейших портов Ближнего Востока и Залива.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Отмечается, что замминистра провел встречу с руководством порта, а также переговоры с руководством катарской компании "Milaha" и портового оператора "QTerminals".

"Стороны обсудили состояние имплементации договора между Министерством инфраструктуры Украины и катарской компанией "QTerminals" по концессии украинского порта "Ольвия" в Николаеве", – говорится в сообщении.

Также Сенник пригласил катарских партнеров посетить Украину и ознакомиться с инвестиционным потенциалом в сфере инфраструктуры.

Напомним, 20 августа 2020 года был подписан министерство инфраструктуры подписало договор с катарской компанией QTerminals о передаче в концессию порта "Ольвия".

QTerminals, которая управляет крупнейшим торговым портом Катара – "Хамад" стоимостью более $7 млрд, инвестирует в развитие порта на первом этапе около 3,4 млрд грн. Всего за 35 лет концессии будут привлечены до 17,3 млрд грн инвестиций.

Согласно условиям концессионного договора, ежегодный концессионный платеж составит не менее 80 млн грн. Кроме того, около 80 млн грн будет направлено на улучшение инфраструктуры Николаева. При этом концессионер должен обеспечить минимальный объем перевалки грузов не менее 2,55 млн тонн в год и гарантировать занятость трудового коллектива на протяжении первых 6 лет.

QTerminals планирует строительство новых объектов недвижимости в порту зернового терминала и универсального перегрузочного комплекса.