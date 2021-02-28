Транспортные предприятия за январь сократили перевозку грузов на 2,2%, – Госстат

Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе 2021 года сократили перевозку грузов на 2,2% по сравнению с январем 2020 года – до 42,8 млн тонн.