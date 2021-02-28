Цены на строительно-монтажные в январе возросли на 11%, – Госстат

Цены на строительно-монтажные работы в Украине в январе 2021 года возросли на 10,6% по сравнению с январем 2020 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статведомства, цены увеличились во всех сегментах строительства: в жилом строительстве рост составил 6,6%, в нежилом – 7,1%, в инженерном – 16,6%, передает Интерфакс-Украина.

По сравнению с предыдущим месяцем стоимость работ по строительству жилых зданий возросла на 2,8%, нежилых – на 3,5%, инженерных сооружений – на 4,3%.

Как сообщалось, в 2020 году цены на стройработы возросли на 3,7% по сравнению с предыдущим годом, тогда как в 2019 году – на 6%.

Показатели приведены без учета аннексированной территории Крыма и Севастополя, а также части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.