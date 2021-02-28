МАУ и SkyUp увеличат полетную программу из Украины в Грузию

Авиакомпании МАУ и SkyUp объявили об увеличении полетной программы в Грузию после того, как грузинские власти решили открыть страну для украинских туристов с 1 марта.

МАУ в начале марта увеличит частоту полетов на возобновленном маршруте Киев-Тбилиси до четырех рейсов в неделю, а с 28 марта - до пяти рейсов в неделю, передает avianews.com.

SkyUp предложила пассажирам сразу девять маршрутов в Грузию. Лоукост намерен летать из Киева, Львова, Одессы и Харькова сразу в Тбилиси и Батуми. Также авиакомпания планирует открыть рейсы из Запорожья в Батуми.

SkyUp запустит рейсы из региональных аэропортов Украины в Грузию в конце апреля-мая. Рейсы из Киева в Тбилиси авиакомпания уже выполняет, а из Киева в Батуми полетит с 4 апреля.

Полетная программа SkyUp в Грузию, цена авиабилетов в одну сторону без багажа:

Киев-Тбилиси: рейсы выполняются, от 1846 грн

Киев-Батуми: с 4 апреля, от 1649 грн

Харьков-Тбилиси: с 27 апреля, от 2135 грн

Харьков-Батуми: с 28 апреля, от 2274 грн

Львов-Тбилиси: с 28 апреля, от 1869 грн

Одесса-Тбилиси: с 28 апреля, от 1891 грн

Львов-Батуми: с 29 апреля, от 2176 грн

Одесса-Батуми: с 29 апреля, от 2227 грн

Запорожье-Батуми: с 28 мая, от 2121 грн

Туристам из Украины перед вылетом в Грузию по требованию властей страны необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус. Он должен иметь негативный результат.

С момента сдачи анализа до момента вылета должно пройти не более 72 часов. То есть если пассажир вылетает 4 апреля в 15:00, он должен сдать тест не ранее 1 апреля 15:00.

Уже в Грузии на третий день пребывания туристам необходимо пройти повторный ПЦР-тест на коронавирус. По возвращению в Украину самоизоляция или ПЦР-тест потребуются, если Минздрав Украины внесет Грузию в красный список стран. В списке от 26 февраля 2021 года Грузия находилась в зеленой зоне.