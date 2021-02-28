Госналоговая оцифровала почти 99% сервисов и услуг

Государственная налоговая служба Украины оцифровала почти 99% сервисов и услуг.

Об этом рассказала ​​заместительница председателя ГНС по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Наталья Калениченко.

"В 2020 году было очень много сделано. Услуги и сервисы, которые были только в проектах, на сегодня является реальностью. Как пример - это программные РРО в смартфоне. За пять месяцев 2020 года заработали 61 тыс. программных РРО и получено 112 млн чеков", - рассказала Калениченко.

Она также сообщила, что единым счетом для уплаты налогов пользуются 1 646 плательщиков, через услугу онлайн излишне уплаченных средств 331 тыс. плательщикам возвращено 7,4 млрд грн.

С ноября 2020 года ГНС введен электронный сервис "InfoTAX", которым на 1 января обеспечено 20 сервисов. По состоянию на 1 января 2021 года к "InfoTAX" подключены более 12 тыс. пользователей. За два месяца 2021 года этим сервисом пользовались до 26 тыс. пользователей.

ГНС также предоставляет электронные доверительные услуги. В 2020 году сопровождалось около 2 млн сертификатов и предоставлено 926 млн отметок времени на электронные документы.

Электронными сервисами активно пользуются 2,6 млн налогоплательщиков. За год их количество увеличилось на 36%.

"Почти 99% оцифрованных сервисов и услуг, при этом количество услуг и сервисов постоянно растет. Так, только количество административных услуг в 2020 году увеличилась с 96 до 126 (+30 административных услуг за год). Мы достигли рекордной цифры", - отметила Калениченко.

В течение прошлого года ГНС ​​получено и обработано более 7 млрд электронных документов, 6 млрд фискальных документов из классических РРО, 112 млн чеков программных РРО, 481 млн электронных документов плательщиков, 500 млн документов сформированы в /Исходящих/ ГНС.

При этом органами ГНС предоставлено 4,7 млн услуг в ЦОПах, из которых 1,2 млн - в электронном виде. Контакт-центром ГНС предоставлено 900 тыс. услуг.

"Информационные системы ГНС работают 24/7, а большинство сервисов работают 24/7/365. Учитывая объемы очевидна необходимость оптимизации процессов при дальнейшем развитии он-лайн сервисов", - рассказала Калениченко.

Также, по ее словам, необходимость введения единой модели сервисного обслуживания плательщиков путем объединения услуг, предоставляемых Контакт-центром, электронным кабинетом и ЦОПАмы и вместе с этим ввести систему управления знаниями по использованию сервисами, инструментами и данными ДПС.

Минцифры и Минфином уже поддержана инициатива налоговой службы и 3 проекта и 17 подпроектов включены в каталог проектов цифровой трансформации страны. Это "е-акциз", "е-РРО" и масштабный проект "е-налоги", который содержит 12 подпроектов и 50 новых сервисов онлайн.

"Наши планы действительно амбициозны. 2021 - это ГНС со 100% услугами онлайн, сервисы, с помощью которых администрировать и платить налоги будет максимально удобно и просто", - отметила Калениченко.