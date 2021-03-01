В Украине за сутки зафиксировали 4 285 новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 1 марта в Украине зафиксировали 4 285 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

В частности заболело 258 детей и 93 медработника.

Также за сутки госпитализировали 1 779 человек, умерло 68 пациентов, выздоровели – 1 701. При этом было совершено 23 066 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Винницкой (598), Ивано-Франковской (526), Житомирской (466), Черновицкой (335) и Львовской (315) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 1 352 134 человека, выздоровело – 1 171 724, летальных случаев зафиксировали 26 050, также совершено 6 921 573 теста.