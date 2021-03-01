"Газпром" увеличил транзит газа через Украину на фоне похолодания в Европе

Транзит российского газа через Украину увеличился по мере нормализации температуры воздуха в Европе.

Об этом свидетельствуют данные "Газпрома", "Оператора ГТС Украины" и европейских газотранспортных операторов, передает Интерфакс-Украина.

На выходных температура воздуха в Европе вернулась от аномального тепла и двухзначных показателей к средним значениям для этого периода времени.

27 февраля "Газпром" прокачал через Украину 106 млн куб. м (номинации на воскресенье и понедельник - на таком же высоком уровне) при том, что с 17 по 26 февраля качал в среднем по 79 млн куб. м в стуки с минимальным результатом в 66,2 млн куб. м 20 февраля.

"Газпром" забронировал на февраль значительно больше объемы транзита: 123,2 млн куб. м в сутки (109 млн куб. м по долгосрочному договору транзита и 14,2 млн куб м дополнительно на основе ежемесячного бронирования.

Напомним, ранее транзит российского природного газа через Украину сократился до минимума за последние 12 месяцев на фоне рекордной оттепели в Европе. За первые 16 дней февраля прокачка газа через Украину была стабильной со средним уровнем в 119 млн куб. м в сутки, однако затем объемы транзита снизились до 95 млн кубометров 17 февраля, потом два дня транзит был на уровне 88-87 млн куб. м, а за газовые сутки 20 февраля прокачка упала до 67 млн куб. м.

Этот объем является минимальным за последний год. Меньше газа через Украину "Газпром" прокачивал в январе 2020 года, когда товарные потоки (в преддверии завершения старого транзитного контракта и тяжелых переговоров по заключению нового) были настроены на худший сценарий с прекращением транзита.