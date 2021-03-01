В Украине с 1 марта запланирована индексация пенсии

С 1 марта в Украине будут автоматически проиндексированы пенсии.

Соответствующее решение было принято во время заседания Кабинета министров 22 февраля. Увеличение размера пенсий составит 11%.

В Министерстве социальной политики напомнили, что этот показатель соответствует 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% показателя роста средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы за три предыдущих календарных года, предшествующих году.

"В результате реализации постановления ожидается, что пенсии повысятся для 8 млн человек. Размер пенсии повысится в среднем на 308 гривен. Минимальный размер повышения установлен на уровне 100 грн", – отмечалось в сообщении.

Кроме того, постановлением повышается минимальная пенсионная выплата до уровня 2200 грн лицам, имеющим продолжительный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).