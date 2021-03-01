Нацбанк отказался от интервенций на межбанке вторую неделю подряд

Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 22 по 26 февраля не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Такая же ситуация наблюдалась неделей ранее. Таким образом, Нацбанк уже дважды за месяц отказался от валютных интервенций.

Как сообщалось, Национальный банк за неделю с 8 по 12 февраля увеличил покупку валюты на межбанковском валютном рынке до $110 миллионов, по сравнению с $90 млн неделей ранее. В две предыдущие недели Нацбанк не покупал и не продавал валюту.

В целом с начала года регулятор выкупил $240 млн, а продал – $60 млн.