В Украине создадут Высшую школу публичного управления, – НАГС

В Украине создадут Высшую школу публичного управления, а также сформируют кадровый резерв.

Об этом заявила глава Национального агентства по вопросам государственной службы Наталья Алюшина, передает Интерфакс-Украина.

"Сейчас мы только работаем над концепцией создания такой Высшей школы публичного управления. В сферу управления НАГС принадлежит Украинская школа управления, деятельность которой направлена на повышение квалификации государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления, а не на комплексную подготовку управленцев категории "А", - сказала Алюшина.

По ее словам, такая Высшая школа также будет в сфере управления Нацагентства госслужбы.

На вопрос, будет ли обучение в таком учреждении обязательным условием для определенных должностей, в частности категории "А", Алюшина ответила, что не исключает такого варианта, но окончательный формат будет определен после подготовки концепции и проведения пилота.

"Мы предусмотрели создание Высшей школы публичного управления в проекте Стратегии реформирования государственного управления до 2025 года", - подчеркнула она.

Кроме того, глава Нацагентства госслужбы заявила, что в стране должно быть резерв подготовленных управленцев, которые будут иметь государственную сущность и будут готовы к выполнению управленческих функций.

"Это наш следующий вызов, который необходимо реализовать… Мы уже начали подготовку и должны предложить новый комплексный законопроект, в котором "кадровый резерв" обязательно будет", - добавила Алюшина.